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مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023

كتب:

هبة صبيح
12:09 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023

مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023

يبحث المصلون عن مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023 خاصة في تاسع أيام شهر رمضان الكريم، لأداء الصلاة باعتبارها ركن أساسي ومن العبادات الهامة في صيام شهر رمضان.

مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الخميس الجمعة 31-3-2023  حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة وهي:

الفجر 4:14 صباحا 

كما حددت الشروق الساعة 5:43 صباحا

والظهر 11:56 صباحا  

العصر 3:27 مساء 

المغرب 6:09 مساء 

العشاء 7:28 مساء 

موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023 في الساعة الفجْر 4:14 صباحا 

تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-31 في الساعة الظُّهْر 11:56 صباحا.

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-31 وهو العَصر 3:27 مساءا.

موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد آذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023 هو 6:09 مساءا وموعد صلاة العشاء 7:28 مساءا، ثم أداء صلاة التراويح عقب صلاة العشاء.

يبلغ عدد ساعات الصیام في بورسعيد الجمعة 31-3-2023، طبقا إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 14 ساعة تقريبا.

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