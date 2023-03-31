مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023
كتب:
هبة صبيح
12:09 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023
يبحث المصلون عن مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023 خاصة في تاسع أيام شهر رمضان الكريم، لأداء الصلاة باعتبارها ركن أساسي ومن العبادات الهامة في صيام شهر رمضان.
مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023
تحدد مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الخميس الجمعة 31-3-2023 حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة وهي:
الفجر 4:14 صباحا
كما حددت الشروق الساعة 5:43 صباحا
والظهر 11:56 صباحا
العصر 3:27 مساء
المغرب 6:09 مساء
العشاء 7:28 مساء
موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023 في الساعة الفجْر 4:14 صباحا
تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-31 في الساعة الظُّهْر 11:56 صباحا.
وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-31 وهو العَصر 3:27 مساءا.
موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم الجمعة 31-3-2023
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد آذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 31-3-2023 هو 6:09 مساءا وموعد صلاة العشاء 7:28 مساءا، ثم أداء صلاة التراويح عقب صلاة العشاء.
يبلغ عدد ساعات الصیام في بورسعيد الجمعة 31-3-2023، طبقا إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 14 ساعة تقريبا.