انتخاب حسن غانم رئيسا تنفيذيا لبنك التعمير والإسكان لدورة جديدة

أعلن بنك التعمير والإسكان الحكومي، انتخاب حسن غانم رئيساً تنفيذياً لبنك التعمير والإسكان، لدورةٍ جديدةٍ حيث انعقدت الجمعية العمومية العادية لبنك التعمير والإسكان يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 وأعيد انتخاب حسن غانم لدورة جديدة من مارس 2023 وحتى مارس 2026.

تولى رئاسة البنك في ديسمبر 2019

تولى حسن غانم رئاسة مجلس الإدارة وعضواً منتدباً لبنك التعمير والإسكان في ديسمبر2019، ليقود البنك خلال فترة وجيزة نحو تحقيق طفرة ملحوظة ونمو استثنائي على كافة مستويات الأعمال، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية طموحة يسعى من خلالها أن يصبح من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي.

1.83 مليار جنيه أرباح البنك

وتبنى نموذج أعمال مميز ومنفرد يستهدف تعزيز أنشطة و خدمات البنك المصرفية لتحقيق رؤيته وأهدافه بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة، مما أدى إلى تحقيق مؤشرات مالية قوية، إذ سجّل البنك صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.257 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، مقابل 1.830 مليار في ختام 2021 وبنسبة نمو قدرها 23.3%.