مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 13.. عائلة سميحة تبدأ الرحلة من جديد

عقب انتهاء الحلقة السابقة، تساءل مشاهدي مسلسل 1000 حمد لله على السلامة عن مصير عائلة سميحة في البحث عن الجدة سوسو، بعدما جذبت الحلقة انتباه متابعي المسلسل.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13

بعد مرور 12 حلقة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، تبدأ رحلة البحث عن الجدة سوسو من جديد مع عائلتها وأكرم وزوجته وبويكا بالحلقة 13 من المسلسل، لذلك ينتظر المشاهدين الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تنقل شبكة قنوات سي بي سي، عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يتناول المسلسل، أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة التي تطالب بالميراث وتسعى للحصول عليه بعد عودتها لمصر بعد 25 عامًا من وفاة زوجها ومن أبطال المسلسل الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح.