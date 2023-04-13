وفاة خمسيني إثر إصابته بحالة إعياء شديدة في ظروف غامضة بالوايلي

لفظ خمسيني أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بحالة إعياء شديدة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان المتوفى وإرسالها للمعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها للكشف عن المخدرات والسموم وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي، إخطارا من مستشفى الدمرداش، بوصول شخص مصاب بحالة إعياء شديدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، يشتبه وفاته «مسموما»، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد صلاح» 45 سنة ومقيم بالخانكة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.