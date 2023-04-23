كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأئمة والعمال 2023

تساؤلات كثيرة عن مسابقة الأئمة والعمال 2023 والتي تم فتح باب التقديم لها من قِبل وزارة الأوقاف في مارس الماضي، على بوابة الوظائف الحكومية إلكترونيا وانتهي يوم 30 مارس الماضي.

مسابقة الأئمة والعمال 2023

وحول التساؤلات عن مسابقة الأئمة والعمال 2023، فمن المقرر أن تُعلن وزارة الأوقاف عن أسماء المرشحين بعد عيد الفطر المبارك، ومن ثم يتم إعلان أسماء المقبولين من المتقدمين في المرحلة الأولى.

وعن مسابقة الأئمة والعمال 2023، حددت وزارة الأوقاف أنه يجب على المتقدم لهذه الوظيفة أن يعمل على المحافظة على المسجد والحفاظ على النظافة المستمرة لإظهار بالصورة اللائقة بما يتوافق مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة الأوقاف في مجال نشر الدعوة الإسلامية.

وحول المهارات المطلوبة لمسابقة الأئمة والعمال 2023، فقد أوضحت الوزارة بأنه لأبد أن يتميز المتقدم بالانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل، فضلا عن الالتزام بأخلاقيات العمل وألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

شروط مسابقة الأئمة والعمال 2023

وحول شروط مسابقة الأئمة والعمال 2023، حددت وزارة الأوقاف العديد من الشروط وبينها:

- أن يكون مؤهل المتقدم للوظيفة اقل من المتوسط «إعدادية عامة - إعدادية أزهرية»

- تقديم صورة شخصية للمتقدم

- وجود شهادة التأهيل للمتقدم أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- يكون هناك موقف واضح من الخدمة العسكرية

- أن تكون صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

- يحق لجميع من تقدم في الإعلان السابق التقدم في هذا الإعلان.