التفاصيل الكاملة لمقتل صاحب فرن عيش بالمطرية.. عاطل تخلص منه بسبب خلافات

صراخ وعويل إحدى السيدات حزنا على مقتل نجلها على يد صديقه بسلاح أبيض «مطواة»، اخترق الأجواء الهادئة في منطقة المطرية بالقاهرة، إذ شغل ما حدث أهالي المنطقة، حيث أنهى حياته بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

تفاصيل محضر الشرطة

تفاصيل الواقعة المؤلمة بدأت بمحضر شرطي، بقسم شرطة المطرية بالقاهرة، باستقبال أحد المستشفيات شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر ويدعى «عادل. م» 39 سنة، صاحب فرن عيش مصاب بطعنة بـ3 طعنات، ولقى مصرعه إثرها، بالانتقال إلى محل البلاغ، وبسؤال شهود العيان، أفادوا بقيام المتهم بإصابة الضحية بسلاح أبيض بسبب مشاجرة نشبت بينهما نتيجة خلافات الجيرة.

المتهم يمثل جريمته

خضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثَّل الجريمة أمام فريق النيابة، لتوضيح كيفية ارتكابها في ثبات وهدوء تام، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا للمرة الثانية، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

«المتهم وشقيقه تكرر وقوفهم أمام منزل الضحية مرارا وتكرارًا وكانوا دائمًا مايفتعلون مشاجرات مع أسرة المجني عليه».. بهذه الكلمات روى خالد أحمد أحد العمال بفرن عيش الضحية، قائلا في حديثه لـ«الوطن»، «أثناء توجه الضحية للمخبز الخاص به تفاجأ بوجود المتهم «عمر. م» وشقيقه أسفل المنزل.

وأثناء محاولته للتحدث معهم، نشبت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهم على الآخر، وحضر أنصار المتهم يحملون زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء وحاول شقيق المتهم التصدى لهم، ولكن الضحية منعه من الاقتراب إليهم، ومحاولة التسلل لهم حتى تحضر الأجهزة الأمنية، وتلقي القبض عليهم.

وبعد عدة مناوشات بين المتهمين والضحية وشقيقه، باغت المتهم الضحية بـ3 طعنات نافذة بالصدر بسلاح أبيض «مطواة» فأرداه قتيلا، أثناء جلوسه أمام المخبز الخاص به، وسقط مغشيا عليه غارقا فى دمائه على أقفاص الخبز، وحاول أهالي المنطقة إنقاذه، لكنه لقى مصرعه قبل وصوله للمستشفى.

الضحية لديه 3 أبناء

ولفت شاهد العيان، إلى أن المجني عليه كان محبوبا من الجميع، يعمل بمخبز والده، وجميع أهالي المنطقة يشهدون له بحسن الخلق وعدم افتعال المشاجرات يوما مع أحد من الأهالي بالمنطقة، وأن المتهم وأصدقاءه هم من بدأوا بافتعال المشاجرات بسبب طردهم الضحية من أسفل منزله، الضحية لديه 3 أبناء طفلان وطفلة، وجميعهم فى حالة حزن على فراق والدهم وقتله أمام أعينهم بطريقة بشعة، والجميع يطالب بالقصاص من المتهم ومعاونيه فى الواقعة وسرعة تقديمهم للعدالة.