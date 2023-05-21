آخر موعد للتقدم لوظائف الهيئة القومية لمترو الأنفاق.. اعرف المستندات المطلوبة

كشفت بوابة الوظائف الحكومية عن وظائف قيادية تخصصية لشغلها بالهيئة القومية لمترو الأنفاق، بإجمالي 5 وظائف في عدة تخصصات، ويستمر التقدم لها حتى 6 مايو المقبل.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الهيئة القومية لمترو الأنفاق من حيث التخصصات والشروط والمستندات المطلوبة كما هو معلن من قبل الهيئة، والتي جاءت على النحو التالي:

الوظائف المطلوب التقدم لها

1- مدير عام الشؤون المالية

2 - مدير عام المكتب الفني

3- مدير عام الأعمال الكهربائية

4- مدير عام التكييف والتهوية.

5- رئيس الإدار المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية

المستندات المطلوبة لشغل الهيئة القومية لمترو الأنفاق

كشفت الهيئة القومية لمترو الأنفاق عن الوظائف والأوراق المطلوبة لشغل وظائفها وجاءت على النحو التالي:

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به الآتي:

التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى

تقارير أو بيان كفاية الآداء عن السنوات السابقة

الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم

الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها

العلاوات التشجيعية

خطابات الشكر والتقدير

الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- بيان أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها.

- المستندات توضح مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- مقترح لتطوير الوحدة وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته.

- شهادة من الجهة التابع لها المتقدم معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- شهادة معتمدة تفيد سلبية تحليل تعاطي المخدرات.

- صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين

- صحيفة الحالة الجنائية

- 6 صور شخصية 4X6 حديثه.

كيفية التقدم لوظائف الهيئة القومية لمترو الأنفاق

ما زالت الفرصة متاحة أمام من تنطبق عليهم الشروط للتقدم لوظائف مترو الأنفاق، حيث يستمر التقدم لها حتى 6 يونيو المقبل وتقدم الطلبات أصل و6 نسخ منها وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، بمجمع رمسيس في ميدان رمسيس، بإدارة شئون الخدمة، الدور الرابع.