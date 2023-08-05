إحالة متهم بحيازة مخدرات بـ1.8 مليون جنيه في الإسكندرية للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة متهم ضبط بحوزته مخدرات بأكثر من مليون جنيه في الإسكندرية للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهم للجريمة.

العقوبة القانونية

قانون العقوبات تناول عقوبة الإتجار في المواد المخدرة، ولكشف تفاصيل العقوبة أوضح المحامي محمود عبدالله المحامي لـ«الوطن» إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، فقد كانت البداية عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة الى قيام أحد الأشخاص بالعامرية بالإتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائه بكميات كبيرة، فجرى ضبطه.

حيث توصلت التحريات أن المتهم قام بالإتجار في المواد المخدرة في منطقة العامرية، وعقب تقنيين الإجراءات، تم تحديد مكان تواجده، وتم ضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 220 طربة لمخدر الحشيش وزنها 22 كيلوجراما بالإضافة الى كمية لمخدر الآيس الشابو و مبلغ مالي وهاتف محمول.

كما أنه أعترف بالإتجار في المخدرات، وتبين من المخدرات المضبوطة بحوزته قيمتها 1.8 مليون جنيه، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.