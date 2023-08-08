إحالة تشكيل عصابي متهم بالنصب على مواطن في مليون جنيه للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب على مواطن والاستيلاء منه على مبالغ مالية حوالي مليون و40 ألف جنيه، بحجة المضاربة في العملات الرقمية بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة النصب على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبالغ مالية، وتم القبض على مرتكبي الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص، محل إقامته في محافظة الجيزة، يفيد تضرره من مسؤولي إحدى شركات الاستثمارات المالية الكائنة في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بسبب تحصيل مبلغ مالي منه قدره مليون و40 ألف جنيه وعملات أجنبية.

وأضاف خلال بلاغه، أن المتهمين حصلوا منه تلك المبلغ بقصد تشغيله في مجال المضاربة من خلال منصات العملات الافتراضية والبورصة مقابل أرباح متفق عليها بينهم إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبلغ واتهمهم بـ النصب عليه.

القبض على المتهمين

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد مرتكبي الواقعة وباستهدافهم أمكن القبض عليهم وتبين أنهم 3 أشخاص يعملون في إحدى الشركات، وبحوزتهم 3 أجهزة لاب توب، 6 هواتف محمولة، وبعض الأوراق استمارات اشتراك للعملاء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.