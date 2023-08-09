ضبط أسلحة بيضاء مخبأة في حقائب راكب أجنبي بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من الأسلحة البيضاء، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام.

واستوقف أحمد محمد عبدالواحد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بحقائب الراكب، وكلف محمود محمد سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، بسمة حسني عبدالحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر وجود كمية من الأسلحة البيضاء عبارة عن «5 سيوف و5 خناجر و7 قطع معدنية مدببة و2 نبلة بإجمالي 17 سلاح أبيض»، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

وأمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 189 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.