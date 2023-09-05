تطورات الحالة الصحية للسيدة الأمريكية الأولى بعد إصابتها بكورونا

صرح البيت الأبيض، صباح اليوم، إصابة السيدة الأولى جيل بايدن، بفيروس كورونا مع وجود أعراض خفيفة، بينما كانت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن للفيروس سلبية.

تطورات الحالة الصحية لجيل بايدن بعد إصابتها بفيروس كورونا

وقالت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى، إن آخر لقاء لجيل بايدن مع الرئيس جو بايدن، وهو الذي ثبتت فيه إصابة السيدة الأولى بفيروس كورونا.

وأضافت «فالدافيا»، في تحديث عن صحة جيل بايدن، أنّها ستخضع للمراقبة من قبل الفريق الطبي بالبيت الأبيض وستتبع التعليمات الخاصة بالفيروس، وتحديد موعد عودتها إلى البيت الأبيض، حيث إنّها معزولة في منزلها في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، بعيدًا عن زوجها الذي عاد إلى البيت الأبيض يوم الاثنين.

متابعة الحالة الصحية للسيدة الأمريكية الأولى

وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالاتها، في بيان صدر مساء الاثنين: «إنها تعاني حاليًا من أعراض خفيفة فقط».

وبحسب شبكة «آي بي سي نيوز»، أكدت السكرتيرة كارين جان بيير، أنّه بعد الاختبار الإيجابي للسيدة الأولى، أجرى الرئيس بايدن اختبار فيروس كورونا مساء الاثنين، وكانت نتيجة الاختبار سلبية، مشيرة إلى أنّ بايدن سيجري الاختبار بإيقاع منتظم هذا الأسبوع مع مراقبة أعراض فيروس كورونا.