معلومات عن سعيد خضر بعد اختياره رئيسا للإدارة الأزهرية بالقليوبية

أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا بتكليف الشيخ سعيد خضر رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، بحسب ما جاء في بيان صادر من الإدارة المركزية بالقليوبية.

السيرة الذاتية لمدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، السيرة الذاتية للشيخ سعيد خضر بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، التي جاء فيها أنه من مواليد قرية شطانوف مركز أشمون محافظة المنوفية عام 1966، في أسرة نشأت على مائدة القرآن الكريم، والده الشيخ أحمد محمد خضر عضو مجلس إدارة النقابة العامة لقراء القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، ونقيب قراء القرآن وقارىء مشهور وعضو المقارىء المصرية، ومبعوث وزارة الأوقاف ومصر للعديد من دول العالم لتلاوة القرآن الكريم، وتحكيم المسابقات الدولية في حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم.

المؤهلات العلمية لرئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية

أوضح بيان الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أن المؤهلات العلمية للرئيس الجديد كالتالي:

- حاصل على ليسانس الشريعة والقانون قسم القانون في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1989 بتقدير جيد

- ماجستير في القانون العام والشريعة الإسلامية بتقدير جيد جدا من كليتي الحقوق جامعتي المنوفية ومدينة السادات

- دبلوم الدراسات العليا في القانون العام

- دبلوم الدرسات العليا في الشريعة الإسلامية

- دبلوم الدراسات العليا في التربية والتأهيل التربوي من كلية التربية بالقاهرة جامعة الأزهر

- عين بالأزهر عام 1990 معلم مواد شرعية بالمنوفية وتدرج فى وظائف التدريس حتى وصل إلى كبير معلمين مواد شرعية، وتطوع في عمل نائب رئيس لجنة الجهود الذاتية، لإقامة معهد فتيات شطانوف، وله دور كبير في إعادة بناء عدد من المعاهد الأزهرية، منها معهد شطانوف الابتدائي، وشعشاع الابتدائي والإعدادي، وفتيات شطانوف الإعدادي الثانوي، وغيرها

- شغل عضو المجلس الأعلى للآباء والمعلمين بالأزهر دورتيين متتاليتين، ممثلا لمنطقة المنوفية الأزهرية

- تولى مديرا للبوابة الإلكترونية لمنطقة المنوفية الأزهرية

- جرى تعينه مديرا عاما لمنطقة الغربية الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية منذ عام 2019، ثم صدر قرار الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتعينه مديرا عاما لمنطقة الغربية الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية في سبتمبر 2020، ثم ندبه رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية فى 2021

- صدر قرار الدكتور وكيل الأزهر ولجنة القيادات بتكليفه بالقيام بأعباء وظيفة مدير عام منطقة الوعظ والدعوة والإعلام الدينى بجنوب سيناء لمدة عام تقريبا بجانب عمله

- رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية

الدورات التدريبية

أوضح البيان أن رئيس الإدارة المركزية الجديدة بالقليوبية حصل عدة دورات منها:

- حاصل على أكثر من 25 دورة تدريبية فى مجالات متعددة منها

- دورة الوظائف القيادية (مدير عام ) من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي

- 3 دورات إعداد قادة

- 3 دورات في العمل الإداري

- 5 دورات متنوعة في قانون العمل والبيئة والمجتمع والعمل الإعلامي والأهلي والخدمي والتطوعي

- دورة في العلوم الشرعي ودورة كادر المعلمي ودورة فى مجال عمل البوابة الإلكترونية بالأزهر والحاسب الآلي ودورة الترقى لشغل الوظائف القيادية

- حصل على دورة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية يوليو أغسطس عام 2022 من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

- عضو المجلس الشعبى المحلى للقرية دورتين والمركز دورتين ومركز الشباب 3 دورات والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية دورتين ونقابة العاملين بالأزهر بمنطقة المنوفية 3 دورات والمجلس الأعلى للآباء والمعلمين بالأزهر دورتين

- فاز في مسابقة الابتعاث التى ينظمها الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية وتم اختياره مبعوثا للأزهر الشريف ومصر إلى دولة سريلانكا على نفقة الأزهر لمدة ثلاثة سنوات من يناير 2009وحتى فبراير 2012

التكريمات

أشار البيان، إلى أن خضر حصل على العديد من شهادات الشكر والتقدير من معظم محافظات مصر، خاصة المنوفية والغربية وجنوب سيناء والفيوم وأسوان والأقصر والإسكندرية والقليوبية وشمال سيناء وكفر الشيخ وأسيوط وقنا والمنيا، ومن جميع محافظي محافظة المنوفية في مجالات العمل والتعليم الأزهري والعمل العام والتطوعي، والتعليم والإدارة والمعسكرات والعمل الشبابي، وتحكيم المسابقات والمشاركات السياسية والشعبية والتنفيذية والأمنية والاجتماعية، والمؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، والقوافل الطبية والدعوية والاجتماعية والخطابة الدينية وحفظ القرآن الكريم.

أوضح البيان، أنه جرى تكريم الشيخ سعيد أحمد خضر من محافظ جنوب سيناء أكثر من مرة، لتفوق الطلاب في الناحية التعليمية والأنشطة الطلابية، وتكريمه من جامعة الأزهر الشريف كلية العلوم الأزهرية، للتيسير والتعاون في تنفيذ التربية العملي لطلاب الكلية بالمعاهد الأزهرية.