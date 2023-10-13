استقر سعر الریال السعودي الیوم الجمعة 13-10-2023 في البنوك المصرية، في بداية التعاملات الصباحية، ويتراوح سعر الشراء بين 8.24 جنيه و7.95 جنيه، والبيع بين 8.23 جنيه و8.26 جنيه، وذلك بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد في السطور التالية سعر الریال السعودي الیوم الجمعة 13-10-2023 في البنوك المصرية.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بالنسبة للشراء 8.22 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، بـ8.20 جنيه للشراء، والبيع 8.23 جنيه.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.20 جنيه بالنسبة للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة للشراء 8.04 جنيه، و8.25 للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ8.21 جنيه الشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، جاء بـ8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.