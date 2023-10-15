رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بانتخابات الرئاسة بدءا من 9 نوفمبر المقبل

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، قرارا بتشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضمن القرار رقم 23 لسنة 2024 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تشكل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية.

وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور، أو القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل.

رصد المخالفات

وتضمن القرار أن تعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصر للوقائع ومظاهر المخالفة، وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك ثم يعد الجهاز التنفيذي مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شؤونه.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.