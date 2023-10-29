ظاهرة جوية تضرب المحافظات خلال ساعات.. تحجب الرؤية أحيانا

تتعرض عدة محافظات إلى سقوط أمطار رعدية بعد ساعات قليلة، بالإضافة إلى تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية بالإضافة إلى الطرق التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

نصائح لسائقي المركبات في الضباب

كما طالبت هيئة الأرصاد الجوية سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لتكون الضباب الكثيف مما يعمل على حجب الرؤية الأفقية وتجنبا لوقوع الحوادث وجاءت النصائح على النحو الآتي:-

- القيادة بهدوء تام

- عدم القيادة في حالة انعدام الرؤية

- إضاءة كشافات الشبورة المائية

- زيادة مسافات الأمان بين السيارات

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء

- استخدام آلة التنبه على فترات

- الوقوف على جانب الطريق في حالة انعدام الرؤية

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

كما تتعرض اليوم الأحد 9 محافظات إلى سقوط أمطار رعدية تصل إلى 50% على مدار اليوم في محافظات «بورسعيد، السويس، قنا، الأقصر، أسوان، بني سويف، الوادي الجديد، البحر الأحمر».

وعن حالة الطقس اليوم الأحد يكون غائم جزئيا على جميع المحافظات فيما عدا شمال الصعيد يكون مشمس، كانت قد تعرضت قبل ساعات قليلة محافظة البحر الأحمر إلى أمطار رعدية وصلت إلى حد السيول ورفعت المحافظة حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار