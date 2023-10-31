«الشباب المصري»: الدولة المصرية لن تسمح بالمساس بأراضيها

أعلن الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى سيناء اليوم، يمثل رسالة قوية للعالم بأنّ مصر لن تسمح لأي جهة بالمساس بأرضها بأي شكل من الأشكال، مهما كانت الظروف والتحديات التي تواجهها.

مصر لن تسمح بالمساس بأرضها

وأكد «ممدوح» في تصريح لـ«الوطن» أنّ هذه الزيارة تأتي استكمالًا لمجهودات الدولة المصرية في تنمية سيناء، إذ افتتح رئيس الوزراء، عددًا من المشروعات السكنية والتنموية على أرض سيناء، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 115 مليار جنيه، وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي شمال سيناء ودفع عجلة التنمية في المنطقة.

الدولة المصرية ملتزمة بحماية أراضيها

وأضاف «ممدوح» أنّ الدولة المصرية ملتزمة بحماية جميع أجزاء أرضها خاصة سيناء، وجاهزة للتضحية بكل ما هو ثمين وغالٍ من أجل الحفاظ على سيادة البلاد وحماية حدودها، مشيرا إلى أنّ تصريح رئيس الوزراء اليوم يؤكد هذا الالتزام، بقوله: «إذا سألت المصريين عن أثمن منطقة في قلوبهم في مصر، فسيجيبونك بلا تردد هي سيناء».

وفي ختام تصريحه، أكد أنّ مجلس الشباب المصري يقف إلى جانب الدولة المصرية في دعم وتنمية أهالي شمال سيناء وفي كل أنحاء مصر، كما أعرب عن تقديره للجهود الحكومية في سيناء، وهو ما يظهر جلياً من تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء، وأنّ مصر ستبذل كل الجهود اللازمة لحماية أراضيها وحدودها من أي تهديدات.