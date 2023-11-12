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محمد مسعود: فيلم «خرج ولم يعد» صُور في 4 أسابيع وفاز بجوائز عديدة

كتب:

حسن سمير
12:40 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي محمد مسعود

الكاتب الصحفي محمد مسعود

قال الكاتب الصحفي محمد مسعود، إن فيلم «خرج ولم يعد» كان من أعظم الأفلام التي خرجت من أسفل يد المخرج عاصم توفيق، لأنه في هذا الوقت كان هناك ارتباطًا أدبيًا بين «توفيق» والفنان الكبير يحيي الفخراني، وانضم لهم المنتج عصام نصار، فقرر الثلاثة إنتاج المشروع وإخراجه بشكل أفضل.

وأضاف مسعود، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، على راديو «On sport FM»، «الفيلم اتعمل في 4 أسابيع بس، وفوجئنا بعد عرضه إنه واخد جائزة أحسن ممثل، وفاز الفيلم بجائزة التانيت الفضي من مهرجان أيام قرطاج السينمائية».

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