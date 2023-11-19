شؤون برلمانية «مستقبل وطن» تجتمع لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن اجتماعًا تنظيميًا، برئاسة النائب محمد صبري وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، لمناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية، وأهمية الحشد الشعبي خلف القيادة السياسية.

وأكد النائب محمد صبري، الاستعداد لمتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية، علي كافة المستويات التنظيمية بدءا من أمانات المحافظات مرورًا بالمراكز والأقسام، وصولا للوحدات الحزبية، بهدف الالتفاف حول القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، حفاظًا علي أمن مصر القومي، وعلي حالة الاستقرار التي تشهدها مصر الآن، في ظل التوترات التي تشهدها البلدان المجاورة لنا.

نقاشات الاجتماع

وخلال الاجتماع ناقش الحضور، دور أمانة مستقبل وطن في التشريعات والقوانين التي تمس مصلحة المواطن مباشرة، مثمنين دور الإعلام المصري خلال الفترة الحالية، في الحفاظ علي الأمن القومي ودعم القيادة السياسية حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.

ويكثف حزب مستقبل وطن من جهوده في تنظيم المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة في مختلف المحافظات؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.