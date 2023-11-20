تعاون «مصري – عماني» جديد في مجال الصناعات الدفاعية (صور)

وقعَّت الهيئة العربية للتصنيع، عقدا للتعاون مع إحدى الشركات العمانية في مجال الصناعات الدفاعية، اليوم، في إطار التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة، واستراتيجية الهيئة في التعاون لتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الجديدة.

تعاون مع كبرى الشركات العالمية

وقال اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة لديها خطة للدخول في شراكات مع كبرى الشركات العالمية، موضحًا أنه سيتم التعاون مع الشركة العمانية في ضخ استثمارات لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في العديد من الصناعات المختلفة، بالتعاون بين مصنع صقر للصناعات المتطورة، التابع لـ«الهيئة»، مع شركة زيد العمانية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات له اليوم، أن التعاون بين الجانبين سيتضمن فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والإفريقية الصديقة والشقيقة.

مجالات تصنيعية متعددة

وأكد الشيخ أحمد السيباني، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية، تطلعه لتعزيز الشراكة مع الهيئة في العديد من المجالات الصناعية، مشيدًا بدور «العربية للتصنيع» التاريخي في الصناعات الدفاعية والمدنية، وحرص قيادة الهيئة على توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية، وزيادة نسب التصنيع المحلي.