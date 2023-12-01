نائب بالتنسيقية: إقبال كثيف على المشاركة في أول أيام انتخابات الرئاسة بالخارج

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفة عمليات، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لكل دولة وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر الجاري، حتى انتهاء التصويت في آخر دولة.

وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات التنسيقية منعقدة بشكل دائم منذ مساء أمس الخميس، مع إطلاق عمليات التصويت في الخارج، مشيرا إلى أن بعض الدول انطلقت العملية الانتخابية بها أمس نظراً لفارق التوقيت بين الدول، موضحاً أن التنسيقية لديها 100 متطوع بمختلف الدول يعاونوا الغرفة المركزية في عمليات الرصد.

التنسيقية لديها ممثلون في 25 دولة

وأضاف نائب التنسيقية في تصريح لـ«الوطن»، أن الانتخابات الرئاسية في الخارج تجري في 121 دولة، بـ137 مقرا انتخابيا، مشيرا إلى أن التنسيقية لديها ممثلون في 25 دولة، لافتا إلى أن الدول العربية شهدت إقبالا كثيفا على مقرات الاقتراع مع بداية عملية التصويت اليوم، نظرًا لأن اليوم الجمعة يوافق أيام العطلة بتلك الدول.

وأشار عضو التنسيقية إلى أن الدول الأوربية شهدت إقبالا متوسطاً نسبياً، بسبب ظروف العمل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الإقبال على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بدول أوروبا في اليوم الأخير، الموافق الأحد المقبل، باعتباره يوم الإجازة في تلك الدول.

غرفة عمليات التنسيقة مستمرة حتى الانتهاء من عمليات التصويت

وأكد أن غرفة عمليات التنسيقة مستمرة حتى الانتهاء من عمليات التصويت في كافة الدول، نظرًا لمراعاة فروق التوقيت، مشيرًا إلى أن ولاية لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، هي آخر ولاية يتم التصويت بها، موضحًا أن التنسيقية تصدر تقاريرها على مدار الساعة.