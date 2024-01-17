إدارة قوص التعليمية تفوز بالمركز الأول في مسابقة أجمل مشتل بقنا (صور)

أعلن توجيه التربية الزراعية بمديرية قنا للتربية والتعليم، اليوم الأربعاء، تصدر إدارة قوص التعليمية الثلاث مراكز الأولى في مسابقة «أجمل مشتل وأجمل حديقة»، وترشيحها لتمثيل «تعليم قنا» في تصفيات الجمهورية، بحسب عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية.

الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى

وأشار مدير تعليم قوص إلى أن توجيه التربية الزراعية بالإدارة فاز بثلاثة مراكز أولى على مستوى المديرية، هو المركز الأول لمشتل إدارة قوص التعليمية بمدرسة شركة السكر الثانوية بنات، وكذلك حديقتي مدرسة قوص الثانوية العسكرية ومدرسة السلام والإعدادية بحجازة بحري، لتتصدر الإدارة ثلاث مراكز اول تؤهلها لحمل لقب مديرية قنا للتربية والتعليم في التصفيات على مستوى الجمهورية.

مشاتل قوص

وهنأ مدير تعليم قوص توجيه التربية الزراعية بإدارة قوص التعليمية بقيادة المهندس مروان محمد موجه اول التربية الزراعية كما هنأ مديري المدارس الفائزة بالمسابقة متمنيا لهم التوفيق في القادم.