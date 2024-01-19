آخر ظهور لجورج وسوف قبل تعرضه لأزمة صحية.. «غنى الغزالة رايقة» (فيديو)

أزمة صحية شديدة تعرض لها الفنان جورج وسوف بعد حضوره إحدى الفعاليات الفنية أمس، أدت إلى حدوث نزيف شديد نقل بسببه إلى أحد المستشفيات سريعا، خاصة أنه كان أحدث ظهور له مع الفنان كريم محمود عبد العزيز.

التقي الفنان جورج وسوف مع كريم محمود عبد العزيز في إحدى الفعاليات الفنية، حيث خلال اللقاء تم إحياء الذكريات في العلاقة بوالده الراحل محمود عبد العزيز مع سلطان الطرب، كما غنيا سويا «الغزالة رايقة» وفقا لمقطع الفيديو الذي نشره الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ظهور للفنان جورج وسوف

خلال مقطع الفيديو طلب الفنان كريم محمود عبد العزير التقاط بعض الصور مع جورج وسوف، بالإضافة إلى الضحكات المتبادلة بينها: «أنا عاوز اتصور»، ليرد جورج سوف: «الغزالة رايقة.. روحلهم على طول»، حيث في الوقت الحالي يجري الفنان جورج وسوف عملية جراحية في أحد المستشفيات السعودية، وجاء ذلك بعد قرار الأطباء بضرورة إجراء تِلك العملية بشكل سريع.

التعرض لأزمة صحية

لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان جورج وسوف لأزمة صحية، حيث في عام 2011 تعرض جورج وسوف أيضا لأزمة صحية شديدة، أدت إلى إصابته بجلطة نتج عنها حدوث شلل النصف الأيسر بسبب إهماله في تناول دواء الضغط، وتسببت في ابتعاده فترة طويلة عن الوسط الفني.