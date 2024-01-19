لاعبو التايكوندو بالمشروع القومي للموهبة يستعدون للموسم الجديد بكفر الشيخ

يستعد مركز تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بإدارة شباب مطوبس، في كفر الشيخ، لموسم جديد من البطولات بتدريب 35 لاعبا بشكل مُكثف ومستمر لتطوير مهارات اللاعبين، للمشاركة في البطولات العربية، والدولية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

الحفاظ على أداء اللاعبين قبل المنافسات الرياضية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، ضرورة دعم ومتابعة ترقى أداء لاعبي المشروع القومى في كافة اللعبات بعد أن حقق لاعبي التايكوندو والمصارعة بطولات عديدة على مستوى الجمهورية وبطولة إفريقيا، بدعم وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، و الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة.

تمرينات وخطط للتنفيذ

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن مران لاعبي تايكوندو المشروع بمطوبس، قد شهد خطط دقيقة للتنفيذ خلال المران، علاوة علي زيارة المشرف العام على المشروع القومي، و المشرف المالي لمركز التايكوندو، ومدربي المشروع، وذلك خلال المران الذي أجري علي ملعب نادى مطوبس الرياضي بحضور أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، والدكتور أشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة النادي وفريق عمل إدارة الأداء الرياضي.