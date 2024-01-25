إنشاء محلات جديدة بمنطقة الكيلو 7 ورصف الشوارع في مدينة مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق السكنية، مع توفير مزيد من البنية التحتية للتيسير على المواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والبيئي، وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

إنشاء محلات جديدة في منطقة الكيلو 7 بمطروح

وقال العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إنه يجري حالياً استكمال أعمال تطوير وتوسعة الشارع الرئيسي لمدخل حي الشروق بالكيلو 7، وجاري إنشاء عدد من المحلات الجديدة التابعة للمدينة مع تنظيم الشارع بما لا يسمح بالعشوائيات، ونقل جميع الأكشاك إلى موقع آخر، خلف العمارات مع تنظيمة بالشكل الحضاري، بالإضافة إلى أعمال تحويل الكابلات والأعمدة الكهربائية من هوائية إلى أرضية وتنظيمها مع ازدواج الشارع الرئيسي لمدخل حي الشروق، ومرور لجنة للمتابعة من قسم المشروعات بالإدارة الهندسية بالمركز لتفقد أعمال تحويل الأعمدة والكابلات بالشارع الرئيسي والشوارع الجانبية، لتحويل الحي إلى حي نموذجي متطور، في جميع المرافق والخدمات.

تركيب وصلات الصرف ورصف شوارع علم الروم

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح تعمل على تنفيذ أعمال تركيب وصلات التشغيل من العمارات السكنية إلى مطابق الصرف، للانتهاء من البنية التحتية للبدء في أعمال الرصف، كما جرى رصف الشوارع الواقعة خلف المعهد الأزهري في منطقة علم الروم وتركيب ودهان البلدورات، ورفع كفاءة المنطقة لتتناسب مع أعمال التطوير الذي يجري تنفيذه بمختلف أحياء المدينة السياحية والتي تستقبل ما يقرب من 7 ملايين مصيف سنوياً.