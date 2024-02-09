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مفاجأة سارة.. اعرف موعد طرح وحدات «سكن لكل المصريين 4»

كتب:

أيمن حمزة
02:22 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
مي عبدالحميد

مي عبدالحميد

أعلنت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك أكثر من 65 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية في الطرح التكميلي بمشروع سكن لكل المصريين 3، مشيرة إلى أن الطرح القادم للإعلان عن وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4 سيتم الإعلان عنه خلال 6 شهور من الآن.

تسليم وحدات «سكن لكل المصريين 1» أبريل المقبل

وقالت «عبد الحميد»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن قيادات الإسكان بأجهزة المدن الجديدة، يبذلون قصارى جهدهم للانتهاء من تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بالإعلانات السابقة، موكدة أن بداية تسليم وحدات الإسكان بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 1 سيتم خلال شهر أبريل المقبل، على أن يستمر التسليم تباعًا، لنحو 200 ألف وحدة سكنية، موكدة أن الدولة لا تدخر جهداً لتغير حياة المصريين من خلال زيادة المعمور وانتقال المواطنين للحياه في المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية.

موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 4

وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يتم مضاعفة الدعم للمواطنين مع كل إعلان، نظراً لارتفاع الأسعار، حيث تدرس الدولة أولا بأول قيمة الدعم المقدم للمواطنين، بحيث يتم زيادته مع كل زيادة جديدة تطرأ على الأسعار، مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت أن البرنامج الرئاسي لوحدات الإسكان الاجتماعي مستمر حتى بعد الانتهاء من تنفيذ المليون وحدة سكنية التي وعد بها الرئيس السيسى جموع المصريين، كما أنه مستمر في تقديم الدعم اللازم لمحدودي ومتوسطي الدخل.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.