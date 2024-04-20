مياه مفلترة ولا معدنية أم الحنفية.. أيها أفضل لصحة الجسم؟

المياه شريان الحياة على كوكب الأرض، وبدونها تنتهي البشرية، إذ تدخل في كل شيء كما قال الله تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»، ما يطرح نقاشا كبيرا حول مصدر الحصول على مياه آمنة، ويتسائل ملايين الأشخاص حول الاختيار الأفضل، هل هي مياه الفلتر المنزلية أم المعدنية أم الحنفية.

ونستعرض في التقرير التالي أفضل طريقة لشرب المياه لصحة الجسم، وفقاً لما ورد عبر موقعي «healthline» و«بي بي سي».

مياه الصنبور

تأتي مياه الحنفية من الآبار الكبيرة أو البحيرات أو الأنهار أو الخزانات، وتمر هذه المياه عبر محطة معالجة قبل نقلها عبر الأنابيب إلى المنازل والشركات، وبالتالي ففكرة تلوث مياه الصنبور تختلف حسب الموقع ودرجة تنقية محطة المياه المعالجة له قبل نقلها للمنزل، ما يؤدي إلى تعرض مناطق للسموم أكثر من الأخرى.

وتحرص الدول على إنزال أقسى العقوبات على محطات المياه التي تتهاون في ذلك، وبالرغم من ذلك فلا تزال هناك أسر تخشى شرب المياه من الصنبور، فوفقا لدراسة أجريت من قبل شركة التنقية السويدية (Tapwater)، في عام 2023 على أكثر من 500 شخص في بريطانيا، فإن 42% لا يثقون في مياه الصنبور.

المياه المعدنية

تأتي المياه المعدنية من نفس الأماكن التي تأتي منها مياه الصنابير، وبشكل عام طعم مياه الصنابير هو نفس طعم المياه المعدنية، ووفقاً لبعض اختبارات التذوق فإن معظم الناس لم يستطيعو التفرقة بين مياه الحنفية والمعدنية، إذاً من أين يأتي الاختلاف؟.

يأتي الاختلاف هنا من عوامل مثل المحتوى المعدني أو نوع وعمر أنابيب المياه الخاصة بك أو عمر محطات المياه التي توصل لمنزلك، وتلك الأمور لها دور فعال وتأثير كبير على النكهة.

فيما يجد بعض الأشخاص المعاديين لفكرة شرب المياه المعدنية، إلى أن البلاستيك يكلف البيئة والدول بشكل عام بشكل كبير، كما يساهم في زيادة التلوث، حيث تأخذ زجاجة البلاستيك 450 عامًا حتى تتحلل.

مياه الفلتر

يتحدث مؤيدو فكرة المياه المفلترة إلى أنها تعمل على تصفية المياه وإزالة السموم ومسببات الأمراض إلى تقليل الصلابة وتحسين الرائحة والطعم، ووفقاً لمجموعة من التجارب التي أجريت في جمهورية الدومينيكان، قام الباحثين بتركيب فلاتر مياه في المنازل في 16 قرية، وأدى ذلك إلى انخفاض معدل الإصابة بالإسهال، من 25.6 في المئة إلى أقل من 10%، ما أدى إلى تأثيرات إيجابية أخرى.

أيهما أفضل؟

وفقاً لخبيرة التغذية، ليندا جاد خلال حديثها مع «الوطن»، فإن المياه المفلترة هي واحدة من أفضل الطرق لشرب المياه، إذ انها تعمل على تنقية المياه من الشوائب وإزالة السموم من الماء، ثم يأتي بعدها مباشرة المياه المعدنية، التي تعد من أكثر الوسائل أماناً للشرب، إذ أنها تعمل على ضبط المعادن التي يحتاجها الجسم مثل الصوديوم والبوتاسيوم.