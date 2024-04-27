كل ما تريد معرفته عن طقس قداس «سبت لعازر».. تحتفل به الكنيسة اليوم

ترأس أساقفة إيبارشيات الكرازة المرقسية قداسات سبت لعازر، أول أيام أسبوع الآلام الذي تحتفل به الكنيسة حتى يوم السبت 4 مايو، المعروف باسم سبت النور والاحتفال بليلة أبو غلمسيس.

وترأس الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي، قداس سبت لعازر بالجثمانية، بقبر السيدة العذراء، كما صلى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي، اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، في منطقة أم بيومي والتابعة للإيبارشية وشاركه عدد من آباء الإيبارشية.

طقس قداس سبت لعازر

وذكر البابا شنودة الثالث في كتابه أحد الشعانين، أنّ الكنيسة تحيي في هذا اليوم، ذكرى إقامة السيد المسيح لعازر بعد موته ودفنه في القبر، بحسب الاعتقاد المسيحي، الذي يكون له طقس خاص في الكنيسة.

ويبدأ طقس سبت لعازر من عشية مساء الجمعة وحتى صلاة القداس، حيث تقال الذكصولوجية الخاصة بسبت لعازر ثم يقال ما يلاءم من الذكصولوجيات كما تقال الإبصالية الخاصة به أيضًا ثم الطرح فالختام المعتاد، في تسبحة نصف الليل وهي تمجيد للبركة.

الاحتفال بأحد الشعانين

وفي طقس قداس سبت لعازر خلال رفع بخور باكر يرفع البخور كالمعتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة الآتي: تقال أرباع الناقوس الخاصة بسبت لعازر بعد الربع الخاص بالقديسة العذراء مريم، تقال أوشية الراقدين وبعدها الذكصولوجيات كما في تسبحة نصف الليل، وتقرأ النبوات ولا تقال الطلبة ولا تعمل ميطانيات ثم تقال أوشية الإنجيل ويقرأ الإنجيل قبطيًا وعربيًا، ومرد الإنجيل الخاص به ثم الختام السنوي.

وجدير بالذكر أن سبت لعازر يعد أول أيام أسبوع الآلام الذي يستمر حتى الاحتفال بليلة أبو غلمسيس ليلة سبت النور، وتحيي خلاله الكنيسة الخطوط الأخيرة للسيد المسيح على الأرض بحسب الاعتقاد المسيحي، ويتخلله عددا من الأحداث المهمة حيث يتم الاحتفال بأحد الشعانين ثم تبدأ البصخة المقدسة لمدة ثلاثة أيام «الاثنين والثلاثاء والأربعاء»، ثم تحتفل الكنيسة بخميس العهد ذلك اليوم بأحد الأسرار السبعة بالكنيسة، والجمعة العظيمة التي تستمر الصلوات فيها لمدة تصل 12 ساعة.