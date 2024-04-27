شيخ قبيلة الدواغرة: عجلة التعمير والتنمية لا تتوقف في سيناء

أكد سلامة الرقيعي شيخ قبيلة الدواغرة أن القبائل في سيناء أبلت بلاء حسنا على مدار التاريخ في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ثم مكافحة الإرهاب، موضحا أنه يوجد تعاون صادق ووثيق بين القوات المسلحة وأبناء هذه القبائل.

وأضاف الرقيعي، خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن أبناء القبائل كانوا عيونا فاحصة ورادارات تمشي على الأرض، لمد القوات المسلحة بالمعلومات، بالإضافة إلى القتال خلف خطوط العدو، وضربه في مقتل وبعض معسكراته وعمليات نوعية في معداته.

معركة الإرهاب لم توقف عجلة التعمير في سيناء

وتابع بأن معركة الإرهاب لم توقف عجلة التعمير أو التنمية، لافتا إلى أن التنمية قد تكون تعطلت قليلاً أو تأخرت ولكن الدولة كانت قوة فاعلة عززت مكافحة المواطنين وأبناء القبائل في مكافحة هذا الإرهاب والوصول به إلى أن ينتهي تماماً.

ملامح التعمير والعمران في سيناء سارت بخطة حديثة

وأشار الرقيعي إلى أن ملامح التعمير والعمران سارت بخطة حديثة، وبالأخص في العقد الأخير من عام 2014 حتى 2024، مضيفا أن هناك مشروعا زراعيا قائما تساهم فيه القبائل لأن لديها خبرات زراعية كثيرة، كل هذه المشروعات بهدف أن تكون سيناء مصدر للغذاء.