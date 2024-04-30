لو امتحاناتك الأسبوع الجاي.. نصائح لتجنب مخاطر الموجة الحارة

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تشهده الأيام المقبلة بداية من الجمعة، حيث تصل الحرارة إلى 38 درجة مئوية بسبب استمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، وتأتي هذه الموجة الحارة بالتزامن مع انطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل، لذا نقدم روشتة للطلاب للتعامل مع الطقس الحار، حتى لا يصابون بالإجهاد وضعف التركيز وضيق التنفس.

يقدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن» عدة نصائح يجب على الطلاب اتباعها لتفادي الموجة الحارة خلال فترة الامتحانات، منها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الذهاب إلى لجان الامتحان وخلال الخروج من الامتحانات أيضا، ويفضل ارتداء طاقية ذات حواف أو استخدام شمسية.

تجنب الموجة الحارة

نصح «بدران» الطلاب بشرب كميات كبيرة من الماء بواقع 3 لترات يوميًا على الأقل، خاصة خلال أداء الامتحان، ومن الضروري الابتعاد عن العصائر الجاهزة والمشروبات المحلاة أو المصنعة، ويفضل الاستحمام مرتين يومياً، مرة في الصباح الباكر وأخرى بعد العودة من الامتحان.

من الضروي تهوية الفصول والمنازل جيدا، خاصة غرف النوم والمعيشة خلال الطقس الحار، لأنها تفيد في تجديد الهواء وخفض نسبة الرطوبة ويجب تغيير الملابس عدة مرات يوميا، مع تخفيف الملابس وارتداء الملابس الفضفاضة واسعة المسام غير الضيقة، مع الاهتمام باللون الأبيض.

أطعمة ترطب الجسم في الطقس الحار

وهناك بعض الأطعمة التي نصح استشاري المناعة بتناولها خلال الطقس الحار، وهي الفاكهة الطازجة كالبطيخ والشمام والخيار والكوسة والعصائر الطبيعية والجوافة والفراولة والتوت والبرتقال والليمون، مع تجنب تناول الأغذية الدسمة والمقلية والأغذية المحفوظة والمخللات والمقبلات والأغذية سريعة التحضير والمياه الغازية، وأيضا مشروبات الطاقة.