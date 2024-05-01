أستاذ آثار: أرض مصر عامرة بآثار الأديان الثلاثة

قال الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية والفنون بجامعة القاهرة، إنّ مصر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي تتمتع بوجود الأديان وأثار الأديان السماوية الثلاثة على أرضها.

مسار العائلة المقدسة

وأضاف عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC»، أنّ مصر بدأت في السنوات الأخيرة الاهتمام بمسار العائلة المقدسة ومحطاتها، بداية من سيناء حتى بلاد الصعيد، لافتا إلى أنّ المسار الأول انتهى وبدأ العمل في المسار الثاني.

وتابع: «المسار الديني الثاني هو مسار آل البيت، ويبدأ من مشهد قبة وجامع السيدة نفيسة المؤكد أنّها جاءت على مصر ومكثت بها أكثر من 15 سنة، في نفس توقيت وجود الإمام الشافعي».