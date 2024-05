أبطال The Lord of the Rings يودعون النجم برنارد هيل: فقدنا أحد أفراد العائلة

حالة واسعة من الحزن سيطرت على الوسط الفني في العالم بعد وفاة النجم البريطاني برنارد هيل، الذي اشتهر بأدواره في فيلمي «Titanic» و«The Lord of the Rings»، عن عمر يناهز 79 عاما، وأكد وكيل الممثل البريطاني، لو كولسون، لـ«bbc»، أن هيل توفي يوم الأحد 5 مايو، ولم يذكر سبب الوفاة.

ونعى عدد كبير من النجوم الممثل الراحل برنارد هيل من بينهم دومينيك موناجان نجم Lord of the Rings عبر حسابه على «إنستجرام»، بجانب صورة الممثل الراحل، قائلا: «لقد انتقل الملك المكسور إلى الملاذات الرمادية، لكنه سيظل في الذاكرة دائمًا».

واتسعت القائمة لتشمل أبطال سلسلة أفلام Lord of the Rings إيليا وود، وبيلي بويد، وشون أستين، الذين حرصوا على وداعه خلال مشاركتهم في هرجان كوميك كون في ليفربول، وقالوا إنهم فقدوا «أحد أفراد العائلة»

كان من المقرر أن يظهر هيل في مؤتمر كوميك كون في ليفربول خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى جانب زملائه في فريق سلسلة أفلام «The Lord of the Rings»، ولكن المؤتمر أعلن يوم الجمعة 3 مايو عبر منصة «X» أنه انسحب بسبب شعور خطيبته بالمرض الشديد وأرسل للمعجبين اعتذاراته الصادقة وشكرهم على تفهمهم.

وأعلن المؤتمر في وقت لاحق نبأ وفاة هيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه بأنه «خسارة كبيرة».

من هو برنارد هيل؟

ولد هيل عام 1944 في مانشستر بإنجلترا، وامتدت مسيرة هيل المهنية لأكثر من 50 عامًا، ظهر في فيلم Lord of the Rings بدور الملك ثيودن روهان، كما لعب دور كابتن سفينة تيتانيك إدوارد سميث في فيلم جيمس كاميرون الشهير«Titanic» إنتاج عام 1997، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم «The Scorpion King» إنتاج عام 2002، بدور فيلوس.

رشح هيل وحصل على العديد من الجوائز طوال عقوده في السينما والتلفزيون، بما في ذلك جائزة نقابة ممثلي الشاشة التي مُنحت لممثلي فيلم «The Lord of the Rings: The Return of the King» عام 2003.