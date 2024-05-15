«صحة الشرقية»: توقيع الكشف الطبي على 2861 مريضا في قافلة مجانية

أعلنت وزارة الصحة بالشرقية الانتهاء من تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية حفنا بمركز ومدينة بلبيس على مدار يومين، حيث اشتملت القافلة على عدد 11 عيادة بها 10 تخصصات طبية مختلفة تشمل؛ «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان».

تخصيص عياديتين للأطفال في القافلة الطبية

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان صحفي، إنه جرى تخصيص عيادتين للأطفال، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر على أمراض السكر والضغط، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بها.

توقيع الكشف الطبي على 2861 مريضا

ووقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبي المجاني على2861 مريضا من أهالي مركز بلبيس، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلا عن تنظيم جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.