جدول امتحانات الدبلوم التجاري 2024 نظام الخمس سنوات.. جميع الشعب

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلوم التجاري 2024 نظام الخمس سنوات، والمقرر أن ينطلق خلال أيام قليلة.

جدول امتحانات الدبلوم التجاري 2024 نظام الخمس سنوات

ووفقًا لجدول امتحانات الدبلوم التجاري 2024 نظام الخمس سنوات، المُعتمد من الوزير، وأعلنته الوزارة بكافة المديريات التعليمية، على مستوى الجمهورية، فإن الامتحانات تنطلق بداية من الـ25 من مايو الجاري، وتستمر حتى السادس من يونيو المقبل.

وأتاحت الوزارة الرابط التالي: https://moe.gov.eg/media/skrakaq4/diploma-3sec_01_2024.pdf للاستعلام عن الجداول، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الساعة 9 صباحاً.

وكانت مدارس الدبلومات الفنية التجارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت تسليم أرقام جلوس لطلاب الدبلومات الفنية الخميس الماضي 9 مايو ، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بأعمال امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023/2024.

وأصدرالوزيررضا حجازي ، قرار وزاري بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.