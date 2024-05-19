أستاذ أمن معلومات: إطلاق تطبيق لحل الخلافات الأصدقاء والأزواج

تحدث الدكتور أحمد سلمان، مساعد الشبكات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون، عن إطلاق تطبيق يترجم المشاعر ويساعد الزملاء في العمل والرجال والسيدات على فهم مشاعر بعضهم لحل الخلافات، وهو تطبيق Angry GF.

الذكاء الاصطناعي

وقال «سلمان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: «الذكاء الاصطناعي يقوم بتطبيق نموذجا على عدد كبير من البيانات المرتبطة ولها صلة بالعلاقات الإنسانية حتى يساعد الناس على فهم مشاعر الآخرين، في هذا التطبيق نتحدث عن هذه الفكرة، إضافة إلى إنه جرى تدريبه على نموذج مشابهه لشات جي بي تي».

وأوضح: «وفقا للبيانات، فإن التطبيق يقوم بعمل عدة سيناريوهات تساعد الرجال على فهم السيدات، مع العلم أن طريقة تفكير السيدات مختلفة عن الرجال، وإحدى مؤسسات التطبيق قالت إنها شاركت في إطلاقه بسبب كثرة علاقاتها العاطفية الفاشلة، واستخدمت هذا التطبيق لحل مشكلات التواصل».