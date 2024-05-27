ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة 

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق عديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

- الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

نفذت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية كافة التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1659 قضية متنوعة.

- الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14354 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

- الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 399 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

- الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 132 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها مخالفات مباني إضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الج

ريمة بشتى صورها.