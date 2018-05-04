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الوطن

مصرع شخصين انهارت عليهما الرمال أثناء التنقيب عن الآثار في المنوفية

منذ 41 دقيقة
كتب: محمود الحصري
مصرع شخصين انهارت عليهما الرمال أثناء التنقيب عن الآثار في المنوفية

أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما، اليوم، إثر انهيار الرمال عليهما، في أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في كفر داوود بمركز السادات في المنوفية، ونقلت الجثتان إلى مستشفى مدينة السادات المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وبسؤال "ح.ا.م.ا" 36 عاما، عامل، و"م.ع.ر" 52 عاما، مدرس، قررا أن شقيق الأول "ع" 27 عاما، عامل، وشقيق الثاني "س" 56 عاما، عامل، أنهما كانا ينقبان عن الآثار في منزل أحد، وانهالت الرمال عليهما.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط متهم خامس، وبسؤاله أورى بمضمون ما جاء بالفحص، وتحاول القوات العمل على استخراج جثتي المتوفيين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6051 جنح مركز السادات لسنة 2018.

وقررت النيابة حبس المتهم "ف.خ.ف" 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى له التجديد في الموعد.

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