ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، منذ قليل، القبض على الأم الهاربة بعد اكتشاف مصرع زوجها وأبنائها الأربعة، بعد إصدار النيابة العامة أمر بضبطها وإحضارها فيما هو منسوب إليها من اتهام أسرة زوجها لها بوضع السم لهم في الطعام.

وقال مصدر أمني، إنه جار تسليم المتهمة "هبة.ح.م" إلى نيابة مركز بنها للإدلاء بأقوالها والتحقيق في واقعة العثور على زوجها وأولاده جثث هامدة داخل شقتهم.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من النقيب أحمد ربيع معاون أول مباحث مركز بنها، بإبلاغ الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات، بقرية الرملة.

انتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث لمحل الواقعة وبصحبته القوة المرافقة والتى ضمت كل من النقيب فادي طه، والنقيب عماد سامي، والنقيب عبدالرحمن زكريا.

وبفتح باب المسكن بعد استئذان النيابة العامة، عثرت القوة على جثامين كلا من "محمد. أ. ع"، 38 سنة، عامل في محل فول وطعمية، وأبنائه الأربعة، يوسف، 15 سنة، بالصف الأول الثانوي، وعمرو، 12 سنة، بالصف الأول الإعدادي، و"سماح" 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي و"سما" رضيعة عمرها عامين.

وبالفحص تبين أنه لا يوجد أي كسر في أبواب وشبابيك المنزل، وكان مغلقًا من الداخل، وأكدت التحريات عن وجود مشاكل بين الزوج وزوجته، وأن المجني عليه حضر إلى المنطقة منذ فترة واستأجر الشقة التي يقيم بها هو وزوجته وأولاده.

وأمرت النيابة بتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة.