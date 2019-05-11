لقي 15 جنديًا أفغانيًا حتفهم، فيما أصيب 11 آخرين بجروح من جراء اعتداء شنته حركة "طالبان" على موقعين أمنيين غربي محافظة "بادجيس" الأفغانية في وقت سابق، اليوم.

وأكد متحدث وزير الدفاع الأفغاني، قيس مانجال، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، وقوع الحادث الذي يعد الأخير ضمن سلسلة من الهجمات المميتة التي تستهدف قوات الأمن في البلاد.

ولفتت الشبكة إلى أن حركة "طابان" قد ألحقت خسائر فادحة في صفوف قوات الأمن الأفغانية من خلال شن اعتداءات قاسية مستمرة على مدار العام الماضي، في الوقت الذي يتحدث فيه عناصر الحركة عن السلام مع الولايات المتحدة.

من جانبها، أدانت البحرين، اليوم، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عدد من المدن في أفغانستان؛ والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين من بينهم أطفال، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية البحرينية التضامن مع أفغانستان، مجددة موقف البحرين الرافض لكل أنواع العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.