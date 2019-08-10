تشغيل وحدة جديدة بالمحطة اليابانية لحل مشكلة مياه الشرب في الإبراهيمية

أعلن المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، اليوم، تشغيل وحدة جديدة بمحطة مياه الشرب اليابانية في المركز، لحل مشكلة ضعف ضخ مياه الشرب.

وقال إنه شكل لجنة، بعد تلقي شكوى من الأهالي، ضمت كلا من المهندس فتحي فوزي رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالإبراهيمية، والمهندس أحمد سامي مدير المحطة اليابانية، والدكتور أحمد عبدالخالق مدير الجودة، والدكتور رمضان عبدالله المدير الفني للمعمل، ومحمد عبد الفتاح رئيس وردية التشغيل، وأجروا جولة تفقدية داخل المحطة اليابانية بهدف بحث وتذليل كافة المعوقات، والتى أدت إلى ضعف المياه.

وأضاف أن الشركة بذلت أقصى جهودها من أجل تشغيل الوحدة رقم 2 وبالفعل دخلت الخدمة وتعمل على أكمل وجه من بداية هذا اليوم لتزيد من الطاقة الإنتاجية للمياه التى يتم ضخها لجميع قرى مركز ومدينة الإبراهيمية .