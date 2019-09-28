تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" في حملة بقرى مركز زفتى وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث الغربية يفيد بتوافر معلومات لدى العقيد أحمد خيري جعيصه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة حول قيام 3 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك".

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم "فرد خرطوش محلى الصنع"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب واقعتين سرقة دراجة نارية ومركبة "توك توك"، وأرشدوا عن الدراجات النارية، ومركبات "التوك توك" المستولى عليها بورشة لعاطل مقيم بدائرة المركز، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.