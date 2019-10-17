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صور.. ضبط 3 أطنان حلوى فاسدة داخل مصنع شهير بالمحلة

صور.. ضبط 3 أطنان حلوى فاسدة داخل مصنع شهير بالمحلة

"كيان إيجيبت" تفوز بمسابقة أفضل وكيل لـ"سيات" في أفريقيا وأوروبا

"كيان إيجيبت" تفوز بمسابقة أفضل وكيل لـ"سيات" في أفريقيا وأوروبا

صور.. وفد أوروبي يتفقد مشروعات حفر الآبار والتنمية الزراعية بمطروح

صور.. وفد أوروبي يتفقد مشروعات حفر الآبار والتنمية الزراعية بمطروح

تحرر 22 محضرا في حملة تموينية لحماية المستهلك ببني سويف

تحرر 22 محضرا في حملة تموينية لحماية المستهلك ببني سويف

القومي للتنمية الزراعية: "مصر تستطيع" أقنع المصريين في الخارج بالاستثمار

القومي للتنمية الزراعية: "مصر تستطيع" أقنع المصريين في الخارج بالاستثمار

"التعليم العالي": نتابع معدلات الإنجاز في جامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين

"التعليم العالي": نتابع معدلات الإنجاز في جامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين

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تقرير رسمي: انخفاض نسبة الفقر في الصعيد و1.3 مليار يعانون حول العالم

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