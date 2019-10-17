أعلنت وزارة النقل انتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش، وانتظام الحركة بالخط الأول لمترو الأنفاق في الاتجاهين.

وكانت حركة مترو الأنفاق بالخط الأول بين 3 محطات هي، "غمرة، الدمرداش، ومنشية الصدر"، قد توقفت، في الثانية صباح اليوم، بسبب سقوط رافعة "ونش" تابعة لإحدى الشركات على الشبكة الهوائية للكهرباء في المسافة بين محطتي غمرة والدمرداش.

وعملت فرق الصيانة على إصلاح العطل حتى انتهت، حوالي الساعة الخامسة مساء اليوم.