قال الدكتور محمد إسماعيل الشهاوي، أستاذ الأدب العربي بجامعة الأزهر، إن نشأة الشاعر جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي، أثرت في شعره بشكل كبير، حيث وُلد لأب فقير، وكان يتحاشى ذكر نسبه على عكس نقيضه "الفرزدق"، وهو شاعر عربي من شعراء العصر الأموي من أهل البصرة، وكان يتباهى بنسبه.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره في برنامج " المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "ten"، أن "جرير" عاصر الكثير من خلفاء الدولة الأموية، كان أولهم يزيد بن معاوية، الذي رفضه في البداية لحداثة سنه، لكنه بعدما قال في قصيدة مدح أدخله البلاط الأموي.

وأوضح أستاذ الأدب العربي بجامعة الأزهر، أن الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز، الوحيد الذي لم يمن على "جرير"، لكن الأخير لم يهاجمه، حيث كان مقربا من القائد الحجاج بن يوسف الثقفي، كما أن جرير كان سليط اللسان على عكس الفرزدق.

وتابع: "جرير كان وفي لرفيق دربه الفرزدق، وراثاه بمرثية رائعة عند وفاته".