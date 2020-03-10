تهوية قاعات التدريس وتقسيم الطلاب.. خطة جامعة كفرالشيخ ضد كورونا

نشرت جامعة كفر الشيخ، عبر موقعها الإليكتروني الرسمى، خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه خطة المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة انتشار الفيروس، وجاء على رأس الخطة هو أن تكون جميع المنشآت الجامعية سواء تعليمية أو خدمية أو مستشفيات خالية من أي تفشيات وبائية لفيروس الكورونا، وأن يتم الحد من انتقال فيروس الكورونا المستجد داخل المنشآت الجامعية.

كما شملت أهداف الخطة 9 إجراءات هي أن يتم التقييم المبدئي أو الفرز في أقسام استقبال الطوارئ والعيادات الخارجية بواسطة فرق مدربة، حماية مقدمى الخدمة الصحية، احتواء الفيروس والحد من انتقاله إلى الفريق الصحى، تحويل الحالات الى مستشفيات وزارة الصحة المخصصة للعزل في خلال - 3 ساعات من الاشتباه في الحالة، التشخيص الدقيق والسريع للحالات المؤكدة، رصد جميع الحالات الإيجابية في الجامعات، تأمين نقل المرضى والحد من انتشار العدوى في المجتمع، استمرارية تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات الجامعية، الاستغلال الأمثل للموارد.

كما شملت الإجراءات تهوية جميع حجرات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة، واستبعاد القاعات ذات التهوية المغلقة حيث يجب أن يكون الهواء متجددا طوال فترات التدريس، تقسيم الطلاب على أكبر عدد من قاعات التدريس لمنع التكدس، الاهتمام بالنظافة الشخصية وبخاصة نظافة الأيدى، اتباع إتيكيت السعال، تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال، التغذية السليمة مع الأكثار من شرب السوائل والنوم لعدد ساعات كافٍ، تجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض رشح أو زكام أو إنفلونزا، يتم التنبيه وفحص الطلاب ممن يعاني من أي أعراض للاشتباه في الإصابة بالفيروس، التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور إلى الجامعة في حال وجود أي أعراض اشتباه، أن يقوم أي طالب يعاني من أي أعراض بارتداء ماسك جراحي أو كمامة لضمان احتواء العدوى وعدم نشرها، فضلا عن تنظيف الأسطح والحوائط يوميا ويجب استخدام مطهر من مركبات الكلور أو أكاسيد الهيدروجين أو الأمونيا الرباعية، مع مراعاة التخفيف الصحيح وزمن التلامس، كما يجب فتح النوافذ بصفة مستمرة، ويتم تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة ) - (Spray or foam، يجب استخدام ماسك أو كمامة في الأماكن المغلقه مثل معامل اللغات وغيرها ويمكن زيادة عدد الفصول لضمان تقليل، كثافة الطلاب، يتم توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل والتي يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب في استخدامها.