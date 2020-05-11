مستشفى الصدر بالمحلة يرفع شعار "نعم للعمل ومواجهة كورونا"

شهد مستشفى الصدر بمدينة المحلة التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، استمرار عمل خلية من الطواقم الطبية وفنيات التمريض من أعضاء الجيش الأبيض فى تلبية دورهم الطبي فى علاج المئات من مصابي بعدوى "كورونا المستجد" وذلك فى إطار توجيهات مديرية الصحة بضرورة التأهب القصوى ورفع درجة الاستعداد لاستقبال كل الحالات الاشتباه الوافدين من كافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وبسيون وقطور وسمنود والسنطة وكفرالزيات.

وكان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، وجَّه تعليماته، إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة التنسيق مع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية على مستوى قرى ومراكز المحافظة .

ورصدت "الوطن" الجهود المبذولة داخل مستشفى الصدر الذى يقع على مساحة 1400 متر مربع وتحوي أكثر من 450 طاقما طبيا وفنيات التمريض فضلا عن تقسيم ثلاث ورديات من أعضاء الجيش الأبيض لتقديم الخدمة العلاجية والصحية لرعاية أكثر من 350 من مصابي وحالات الاشتباه الإيجابية الوافدة من مراكز المحافظة.

مدير مستشفي الصدر لـ"الوطن": نحن خط الدفاع الأول لعلاج المرضى

" الحمد لله ربنا بيعينا على دورنا فى خدمة وعلاج المرضي ونواصل العمل لأكثر من 18 ساعة يومية كرسالى لدورنا الوطني فى استقبال حالات الاشتباه إصابته بعدوي "كوفيد 19 " وهو ما يعد أمر قومي " بتلك الكلمات عبر الدكتور محمد حيدر مدير مستشفي الصدر فى تصريحاته لـ"الوطن" لافتا إلى أنه يجري سلسلة من الاجتماعات مع زملائه ومساعديه من أطباء استشاريين الصدر وأخصائيات فنيات التمريض طوال شفتات عمل لأكثر من 8 ساعات.

وأضاف "حيدر" أنه أعطى توجيهاته إلى زملائه بضرورة الالتزام بفترات العزل الصحي لكافة المرضى المصابين بعدوى "كوفيد 19 " مشيرا بقوله "الحمد لله نستقبل العشرات من المصابين من كافة قرى التابعة لمركز طنطا وبسيون والسنطة وسمنود" وغيرها .

كما أوضح مدير المستشفي توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات العلاجية لكافة المرضي وطواقم العاملين داخل المستشفي مشيرا أن نسب حالات الشفاء تتزايد تدريجيا كما يتم تفعيل غرفة العمليات والطوارىء بديوان المديرية التى تربط بين مستشفيات العزل بكفرالزيات والمدينة الجامعية ومستشفى المحلة العام .

في المقابل أوضح الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحية ثان المحلة أن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حددتا أسس معينة للتخلص من كافة مقتنيات الضحايا المتوفيين جراء كورونا من خلال الاعتماد تحقيق الدفن الأمن للجثث وإتباع الوسائل الوقائية والتدابير الاحترازية لتأمين أقارب الضحايا وجيرانهم لضمان مجابهة تفشي العدوى عن طريق الملامسة أو الرذاذ أو الاختلاط حال التعامل مع الحالات المصابة في الوقت الحالي.

كما أوضح "قاعود" أنه تم نقل حالات الإصابة الإيجابية والبالغ عددهم 18 إلى العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العامة لاستكمال كافة المراحل العلاجية.

وكان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالضرورة البدء في تطبيق إجراءات العزل لمداخل ومخارج قرية العامرية عقب ظهور 10 حالة إيجابية مصابة بكورونا .

وشدد محافظ الغربية في تعليماته لمسؤولي الصحة بضرورة نقل كافة الحالات المصابة إلى العزل الصحي بمستشفي كفر الزيات العامة فضلا عن فرض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لوقاية المواطنين من أخطار تفشي العدوى وتأمين أرواح ذويهم .

في المقابل باشر "حميدة" وكيل الصحة دوره من خلال نشر فرق الترصد ومكافحة العدوى ومسؤولي إدارة التثقيف والتوعية الصحية لفحص كافة المخالطين لعدد 6 حالات إيجابية بالفيروس .

وأشار وكيل الصحة أن تم فحص ما يزيد عن 345 شخصا من أبناء القرية من المخالطين لسيدة في نهاية العقد السادس من عمرها وأبنائها وأحفادها وكافة المترددين على زيارتها عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي ثم نقلها إلى مستشفى صدر المحلة وتبين من الفحوصات الأولية إيجابية الإصابة عقب أخذ مسحه من السعال وإجراء كافة الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة.