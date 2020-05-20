عمرها 155 عاما.. تعرف على المحكمة الشرعية بالإسماعيلية

المحكمة الشرعية هى أول محكمة أقيمت فى تاريخ منطقة القناة وبالتحديد فى الإسماعيلية فى سنة 1864 أثناء حفر القنال، وتم الانتهاء منها سنة 1865، أى منذ 155 عاما، وكانت في شارع الثلاثيني فؤاد الأول سابقا، وشارع الجيش نيجريللى سابقا، وبنيت هذه المحكمة على أرض ملك لشركة قنال السويس وبلغت تكاليف هذه المحكمة هى 34698.71 فرنك فرنسى.

ومنذ شهور قليلة تم الانتهاء من تطوير المحكمة القديمة وتحويلها إلى محكمة الأسرة بنفس المكان بشارع الثلاثيني وتم نقل محكمة الأسرة من مجمع المحاكم إلى المقر الجديد لتبدأ العمل بعد توقف لفترات طويلة كان المكان مغلقا ويشرف على المقر الجديد وزارة العدل.

ويقول المؤرخ حسين الشريف أحد المهتمين بتاريخ الإسماعيلية، إنه كانت وظيفة المحضر بمرتب جنيه واحد شهريا، وبلغ مرتب القاضي ستة جنيهات شهريا، وقد خضعت محكمة الإسماعيلية الشرعية لإشراف مفتى الشرقية، وتم إنشاء المحكمة الابتدائية فى الإسماعيلية أولا وبصفة مؤقتة، وفى الزقازيق بصفة دائمة، ثم اقترح مجلس الاستئناف بحسب ما قاله الشريف، نقل محكمة الإسماعيلية إلى المنصورة، فأصدر الخديوي إسماعيل أمرا بذلك فى 12 يونيو 1878، وكانت محكمة الإسماعيلية تنتدب أحد القضاة الأجانب لحضور الجلسات التي تعقد بمأمورية بورسعيد القضائية، وكانت مأموريه بورسعيد الجزئية تابعة لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية.

ويضيف حسين الشريف، أن عدد المشتغلين بالقانون فى الإسماعيلية كانوا محدودين جدا فمثلا، اشتغل فى مجال القانون بالإسماعيلية شخص واحد فى عام 1907، ثم ارتفع العدد الى أربعة أشخاص 1917، وفى عام 1927 بلغوا ثمانية أشخاص، وقد استمر هذا العدد حتى 1937، وفى عام 1947 ارتفع عدد المشتغلين فى مجال القانون بالإسماعيلية إلى 48 شخصا.