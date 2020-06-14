فيديو.. سالمان: نحتاج مناعة من 6 أشهر لعام للقضاء على كورونا

قال الدكتور أحمد محمود سالمان، أستاذ علم المناعة واللقاحات، والمصري الوحيد في فريق جامعة أوكسفورد لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إن التفاؤل باللقاح المكتشف لفيروس كورونا سببه أن النتائج ما قبل السريرية على الحيوانات أعطى نتائج 100%، بالإضافة إلى أن التجربة المستخدمة في هذا اللقاح جديدة جدا ولكنها أثبتت فاعليتها.

وأكد سالمان خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر" أن اللقاح هو من أكثر الطرق التي تحفز ذراعي جهاز المناعة، وفي عام 2014 و2015 جامعة أكسفورد أنتجت لقاح ضد الميرس وهو عائلة الكورونا.

وشرح سالمان أن اللقاح حسب التوقعات نأمل بإعطاء مناعة من 50 لـ80%، ويتأكد هذا التأمل مع إنتهاء التجارب السريرية، ولو أعطى مناعة من 6 أشهر لعام يكون كافيا للقضاء على الوباء.

وأشار سالمان إلى أنه أفضل احتمالات التفاؤل تشير لوجود أول إنتاج من اللقاح في شهر سبتمبر.