كبار العلماء بالسعودية: جزى الله المصريين على مبادرتهم لحفظ الأنفس

قال الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إن هناك من يحاول التشكيك في دور المملكة السعودية بالحج، والتشكيك أيضا في مصر، وكل من يقوم بدور عظيم لهذه الأمة، ونقول لشعوبنا لا تبتأسوا بما يفعله الأعداء والمغرضون، فالله من يسبب الأسباب ويدفع البلاء وهو الشافي.

وأضاف السليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "تفاءلوا بالخير تجدوه.. إن الله مع المتقين، ونسأل الله أن ينزل السكينة علينا أجمعين، وأن يرفع البلاء عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين، وأن يرفع البلاء قريبا".

وتوجه السليمان بالشكر الجزيل لولاة الأمر في المملكة العربية السعودية وفي مصر، ممن يعملون، وفي مصر ممن يعملون، ويبذلون الغالي والنفيس لتوفير إحتياجات شعوبهم وشعوب الأمة العربية، "ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء، على جهودكم ومبادرتكم في الحفاظ على الأنفس وحفظ الأمن في المملكة العربية السعودية، أو في بلاد المسلمين".