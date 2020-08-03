مستقل وشيخ مسجد يستعينان بفنانيين شعبيين في دعايتهما الانتخابية

تنوعت أشكال الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ في الأقصر، ولجأ الكثير من المرشحين لأفكار جديدة لحصد أصوات الناخبين.

من بين هذه الأفكار استعانة عدد من المرشحين بالمطربين الشعبيين، من بينهم المرشح المستقل محمد عبدالعليم، إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الأقصر سابقًا، حيث استعان بأحد مطربى فن "الكف الشعبي" المعروفين، عرفة الضوي، لغناء أغنية بعنوان "للشيخ الأولوية فى المجلس والعضوية"، ووصل عدد المشاهدات الخاصة بالأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى 250 ألف مشاهدة.

كما استعان محمد عطا الله، فردى مستقل، بالمطرب جلال العديسي الذى أنتج أغنية دعائية للمرشح، على غرار لحن أغنية "تسلم الأيادي" وعنوانها "تسلم الأيادي.. تسلم يا ابن بلادي"، فيما قام مرشح ونائب سابق بالاستعانة بمطرب من مطربي وزارة الثقافة لغناء أغنية حملته الانتخابية.

كما استعان مرشحون آخرون بـ"اليوتيوبر" في دعايتهم الانتخابية،

ونشبت منافسة شرسة بين "اليوتيوبر" بعد استعانة المرشحين بهم في دعايتهم الانتخابية، وبدأوا يتسابقون فى نشر الفيديوهات والبث المباشر لتأييد مرشحيهم.

ووصل الأمر بأحد أشهر "اليوتيوبر" فى الصعيد، والذى يمتلك على قناته 66 ألف مشترك ويشاهد فيديوهاته الملايين، إلى استضافة أحد المرشحين على قناته فى بث مباشر، وتلقينه القسم أمام المشاهدين بأن يراعي مصالح المواطنين حال نجاحه، وظهر"يوتيوبر" آخر بمؤتمرات بعض المرشحين.