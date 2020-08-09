ارتفاع مبيعات الشاحنات المحلية بنسبة 4.5% واخفاض المستورد بـ36.5%

ارتفع معدل مبيعات المركبات (الشاحنات المحلية) بنسبة وصلت إلى 4.5% وصلت إلى 14201 مركبة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 13591 مركبة، حسب ما ذكره تقرير مركز معلومات سوق السيارات "اميك".

وبحسب التقرير، انخفض معدل مبيعات (الشاحنات المستوردة) خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 بنسبة 36.5% بمبيعات وصلت إلى 1351 مركبة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 2129 مركبة .