إجراء فحص كورونا لـ 1800 مسافر للخارج بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق أجرى فحص PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لـ 1800 مواطن من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن وذلك في أقل من شهر.

وتابع جاء ذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، ويأتي هذا بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح مسعود أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يوميا بدءا من الساعة 9 صباحًا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم تسلم النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.